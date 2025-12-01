Mushtariybegim
3 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Mushtariybegim
Farishta onam
04:01
Mushtariybegim
Chorniye glazam meni
03:39
Mushtariybegim
Kuydirgi
03:14
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Mushtariybegim
Yangi qo'shiqlar
Zarina — Osmonda yulduz
Sharygin — Ах эта девушка
Soul 8 — Don't Listen to Fools
Gudvin — Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little
Moonwalkersmusic — Код будущего
Moonwalkersmusic — Я с планеты Земля
Gudvin — Лебедю завидовал петух
Тёма Туленов — Тетрадки в клеточку
Вектор А — Осень
Вектор А — Мои мысли (Новый альбом 2026)
Вектор А — Завтра
НАВЕРНОЕ ПОЭТ — Э
Вектор А — Подышать
Вектор А — Мысли
Вектор А — Здравствуй Москва
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00