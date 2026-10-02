Sarvinoz Ruziyeva - O'ynang onajon

Sarvinoz Ruziyeva — O'ynang onajon
Ijrochi: Sarvinoz Ruziyeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.06 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sarvinoz Ruziyevaning «O'ynang onajon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Sarvinoz Ruziyeva ijrosida saytda jami 42 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bozorchi onam», «Ustoz yaxshida», «Mensizlikda qiynaldingmu». Bu Sarvinoz Ruziyevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sarvinoz Ruziyeva - O'ynang onajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00