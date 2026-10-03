Navro'z Sobirov - Go'rmasam bo'lmas
|Ijrochi:
|Navro'z Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.64 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Go'rmasam bo'lmas» qo'shig'ini Navro'z Sobirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Bu Navro'z Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Navro'z Sobirov - Go'rmasam bo'lmas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.