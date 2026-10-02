Aylin Xan - Aybim ne

Aylin Xan — Aybim ne
Ijrochi: Aylin Xan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.74 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aybim ne» — Aylin Xan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Aylin Xan ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yonimda», «Balo-balo», «Dema». Bu Aylin Xanning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Aylin Xan - Aybim ne qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00