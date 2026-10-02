Aylin Xan - Aybim ne
|Ijrochi:
|Aylin Xan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.74 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
«Aybim ne» — Aylin Xan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Aylin Xan ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yonimda», «Balo-balo», «Dema». Bu Aylin Xanning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aylin Xan - Aybim ne qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.