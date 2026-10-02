Noumo, SHAX - Mayovka
|Ijrochilar:
|NouMo, Shax
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.98 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
«Mayovka» — NouMo va Shax ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. NouMo ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Biza Urganchdan», «Asa na shundo», «XA ASA». Bu NouMoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Noumo, SHAX - Mayovka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.