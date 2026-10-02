Noumo, SHAX - Mayovka

Noumo, SHAX — Mayovka
Ijrochilar: NouMo, Shax
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.98 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mayovka» — NouMo va Shax ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. NouMo ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Biza Urganchdan», «Asa na shundo», «XA ASA». Bu NouMoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Noumo, SHAX - Mayovka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00