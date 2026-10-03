Roshka - Jup anor
|Ijrochi:
|Roshka
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.98 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Jup anor» — Roshka ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Roshka ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Duymasi», «Qadamini bosdi gozal qavog'ini osdi gozal», «Bono gal». Bu Roshkaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Roshka - Jup anor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.