Roshka - Jup anor

Roshka — Jup anor
Ijrochi: Roshka
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.98 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jup anor» — Roshka ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Roshka ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Duymasi», «Qadamini bosdi gozal qavog'ini osdi gozal», «Bono gal». Bu Roshkaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Roshka - Jup anor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00