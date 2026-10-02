Killa Crossavah feat. Avenuepluggg - Pulse

Killa Crossavah feat. Avenuepluggg — Pulse
Ijrochi: Killa Crossavah feat. Avenuepluggg
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.88 MB
Davomiyligi: 02:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Pulse» qo'shig'ini Killa Crossavah feat. Avenuepluggg ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan.

Killa Crossavah feat. Avenuepluggg - Pulse qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00