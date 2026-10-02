Killa Crossavah feat. Avenuepluggg - Pulse
|Ijrochi:
|Killa Crossavah feat. Avenuepluggg
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.88 MB
|Davomiyligi:
|02:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
«Pulse» qo'shig'ini Killa Crossavah feat. Avenuepluggg ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan.
Killa Crossavah feat. Avenuepluggg - Pulse qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.