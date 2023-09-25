Murodbek Qilichev - Jo’g’

Murodbek Qilichev — Jo’g’
Ijrochi: Murodbek Qilichev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 340
Hajmi: 3.83 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-09-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jo’g’» — Murodbek Qilichev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 340 marta tinglangan. Murodbek Qilichev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevsam», «Hadicha», «Hayotim».

Murodbek Qilichev - Jo’g’ qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00