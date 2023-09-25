Murodbek Qilichev - Jo’g’
|Ijrochi:
|Murodbek Qilichev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|340
|Hajmi:
|3.83 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-09-2023
Qo'shiq haqida
«Jo’g’» — Murodbek Qilichev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 340 marta tinglangan. Murodbek Qilichev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevsam», «Hadicha», «Hayotim».
Murodbek Qilichev - Jo’g’ qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.