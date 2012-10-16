Muhriddin Xoliqov - Devonaman

Muhriddin Xoliqov — Devonaman
Ijrochi: Muhriddin Xoliqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 372
Hajmi: 7.90 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-10-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhriddin Xoliqovning «Devonaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan. Muhriddin Xoliqov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sumbula», «Pariroy sanamlar», «Gozalimsan».

Muhriddin Xoliqov - Devonaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00