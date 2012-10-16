Muhriddin Xoliqov - Devonaman
|Ijrochi:
|Muhriddin Xoliqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|372
|Hajmi:
|7.90 MB
|Davomiyligi:
|03:25
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2012
Qo'shiq haqida
Muhriddin Xoliqovning «Devonaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan. Muhriddin Xoliqov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sumbula», «Pariroy sanamlar», «Gozalimsan».
Muhriddin Xoliqov - Devonaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.