Muhriddin Xoliqov - Asl yor

Muhriddin Xoliqov — Asl yor
Ijrochi: Muhriddin Xoliqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 264
Hajmi: 11.99 MB
Davomiyligi: 05:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-10-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Asl yor» — Muhriddin Xoliqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:12, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 264 marta tinglangan. Muhriddin Xoliqov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sumbula», «Pariroy sanamlar», «Gozalimsan».

Muhriddin Xoliqov - Asl yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00