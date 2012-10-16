Muhriddin Xoliqov - Asl yor
|Ijrochi:
|Muhriddin Xoliqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|264
|Hajmi:
|11.99 MB
|Davomiyligi:
|05:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2012
Qo'shiq haqida
«Asl yor» — Muhriddin Xoliqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:12, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 264 marta tinglangan. Muhriddin Xoliqov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sumbula», «Pariroy sanamlar», «Gozalimsan».
Muhriddin Xoliqov - Asl yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.