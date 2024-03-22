Muxlis Berdiev - Parda qilding

Muxlis Berdiev — Parda qilding
Ijrochi: Muxlis Berdiev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 192
Hajmi: 7.85 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-03-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Parda qilding» qo'shig'ini Muxlis Berdiev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 192 marta tinglangan. Muxlis Berdiev ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Chinni gullar», «Chinni gullar (remix)», «Chinni gulim». Bu Muxlis Berdievning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muxlis Berdiev - Parda qilding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00