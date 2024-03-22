Muxlis Berdiev - Parda qilding
|Ijrochi:
|Muxlis Berdiev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|192
|Hajmi:
|7.85 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-03-2024
Qo'shiq haqida
«Parda qilding» qo'shig'ini Muxlis Berdiev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 192 marta tinglangan. Muxlis Berdiev ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Chinni gullar», «Chinni gullar (remix)», «Chinni gulim». Bu Muxlis Berdievning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muxlis Berdiev - Parda qilding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.