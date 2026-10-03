Muhammadziyo Anvarov - Hudoyimdan boshqa do'stim yo'q (jonli ijro)
|Ijrochi:
|Muhammadziyo Anvarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.06 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
Muhammadziyo Anvarovning «Hudoyimdan boshqa do'stim yo'q (jonli ijro)» (jonli ijro). Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Muhammadziyo Anvarov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir so'mi yo'q boyvachcha», «Jon olsa Allohga qaytaman bir kun», «Eslaysanmi bilmadim yo yodinga kelmadim». Bu Muhammadziyo Anvarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhammadziyo Anvarov - Hudoyimdan boshqa do'stim yo'q (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.