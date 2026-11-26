Muhammad Ali Qurbonov - Soxtalarim
|Ijrochi:
|Muhammad Ali Qurbonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.59 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
«Soxtalarim» — Muhammad Ali Qurbonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Bu Muhammad Ali Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhammad Ali Qurbonov - Soxtalarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.