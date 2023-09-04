Mohim - Yulduzing bor
|Ijrochi:
|Mohim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|208
|Hajmi:
|6.42 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-09-2023
Qo'shiq haqida
«Yulduzing bor» — Mohim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 4-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 208 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».
Mohim - Yulduzing bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.