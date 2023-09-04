Mohim - Yulduzing bor

Mohim — Yulduzing bor
Ijrochi: Mohim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 208
Hajmi: 6.42 MB
Davomiyligi: 02:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-09-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yulduzing bor» — Mohim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 4-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 208 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».

Mohim - Yulduzing bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00