Mohim - Oqqina olma

Mohim — Oqqina olma
Ijrochi: Mohim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 259
Hajmi: 8.22 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-01-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oqqina olma» — Mohim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 3-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 259 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».

Mohim - Oqqina olma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00