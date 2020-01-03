Mohim - Oqqina olma
|Ijrochi:
|Mohim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|259
|Hajmi:
|8.22 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-01-2020
Qo'shiq haqida
«Oqqina olma» — Mohim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 3-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 259 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».
Mohim - Oqqina olma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.