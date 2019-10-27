Mohim - Nega

Mohim — Nega
Ijrochi: Mohim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 646
Hajmi: 7.74 MB
Davomiyligi: 04:12
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nega» — Mohim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 256 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 646 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».

Mohim - Nega qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00