Mohim - Nega
|Ijrochi:
|Mohim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|646
|Hajmi:
|7.74 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Nega» — Mohim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 256 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 646 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».
Mohim - Nega qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.