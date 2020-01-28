Mohim - Jonginam

Mohim — Jonginam
Ijrochi: Mohim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 222
Hajmi: 11.08 MB
Davomiyligi: 04:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-01-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jonginam» qo'shig'ini Mohim ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 28-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 222 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».

Mohim - Jonginam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00