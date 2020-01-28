Mohim - Jonginam
|Ijrochi:
|Mohim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|222
|Hajmi:
|11.08 MB
|Davomiyligi:
|04:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-01-2020
Qo'shiq haqida
«Jonginam» qo'shig'ini Mohim ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 28-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 222 marta tinglangan. Mohim ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishon ( Buyurtma )», «Shubhalanma», «Ketish».
Mohim - Jonginam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.