Mirodil Hakimov - Dildorim
|Ijrochi:
|Mirodil Hakimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|143
|Hajmi:
|7.35 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-04-2014
Qo'shiq haqida
Mirodil Hakimovning «Dildorim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 16-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 143 marta tinglangan. Mirodil Hakimov ijrosida saytda jami 68 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaramaysiz», «Qizlarim», «Biz keldik».
Mirodil Hakimov - Dildorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.