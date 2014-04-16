Mirodil Hakimov - Dildorim

Mirodil Hakimov — Dildorim
Ijrochi: Mirodil Hakimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 143
Hajmi: 7.35 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-04-2014
Skachat

Qo'shiq haqida

Mirodil Hakimovning «Dildorim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 16-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 143 marta tinglangan. Mirodil Hakimov ijrosida saytda jami 68 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaramaysiz», «Qizlarim», «Biz keldik».

Mirodil Hakimov - Dildorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00