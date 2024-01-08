Mirjalol Yo'lchiyev - Ona qarang zo'r bo'lib ketdim

Mirjalol Yo'lchiyev — Ona qarang zo'r bo'lib ketdim
Ijrochi: Mirjalol Yo'lchiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 893
Hajmi: 12.3 MB
Davomiyligi: 05:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-01-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

Mirjalol Yo'lchiyevning «Ona qarang zo'r bo'lib ketdim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:20, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 8-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 893 marta tinglangan. Mirjalol Yo'lchiyev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ismingizni yuragimdan olib keting», «Xotiralar yuragimni kuydirmasun», «Mani sevib bo'lmaydi».

Mirjalol Yo'lchiyev - Ona qarang zo'r bo'lib ketdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00