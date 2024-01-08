Mirjalol Yo'lchiyev - Ona qarang zo'r bo'lib ketdim
|Ijrochi:
|Mirjalol Yo'lchiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|893
|Hajmi:
|12.3 MB
|Davomiyligi:
|05:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-01-2024
Qo'shiq haqida
Mirjalol Yo'lchiyevning «Ona qarang zo'r bo'lib ketdim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:20, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 8-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 893 marta tinglangan. Mirjalol Yo'lchiyev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ismingizni yuragimdan olib keting», «Xotiralar yuragimni kuydirmasun», «Mani sevib bo'lmaydi».
Mirjalol Yo'lchiyev - Ona qarang zo'r bo'lib ketdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.