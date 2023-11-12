Mirjalol Yo'lchiyev - Kimni Akasi bu
|Ijrochi:
|Mirjalol Yo'lchiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|462
|Hajmi:
|7.89 MB
|Davomiyligi:
|03:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-11-2023
Qo'shiq haqida
«Kimni Akasi bu» — Mirjalol Yo'lchiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 462 marta tinglangan. Mirjalol Yo'lchiyev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ismingizni yuragimdan olib keting», «Xotiralar yuragimni kuydirmasun», «Mani sevib bo'lmaydi».
Mirjalol Yo'lchiyev - Kimni Akasi bu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.