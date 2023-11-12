Mirjalol Yo'lchiyev - Kimni Akasi bu

Mirjalol Yo'lchiyev — Kimni Akasi bu
Ijrochi: Mirjalol Yo'lchiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 462
Hajmi: 7.89 MB
Davomiyligi: 03:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-11-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kimni Akasi bu» — Mirjalol Yo'lchiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 462 marta tinglangan. Mirjalol Yo'lchiyev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ismingizni yuragimdan olib keting», «Xotiralar yuragimni kuydirmasun», «Mani sevib bo'lmaydi».

Mirjalol Yo'lchiyev - Kimni Akasi bu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00