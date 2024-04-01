Mirjalol Ne'matov - Guli lola
|Ijrochi:
|Mirjalol Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6 400
|Hajmi:
|6.65 MB
|Davomiyligi:
|02:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-04-2024
Qo'shiq haqida
«Guli lola» qo'shig'ini Mirjalol Ne'matov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 1-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 400 marta tinglangan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi».
Mirjalol Ne'matov - Guli lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.