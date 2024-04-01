Mirjalol Ne'matov - Guli lola

Mirjalol Ne'matov — Guli lola
Ijrochi: Mirjalol Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 6 400
Hajmi: 6.65 MB
Davomiyligi: 02:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-04-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Guli lola» qo'shig'ini Mirjalol Ne'matov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 1-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 400 marta tinglangan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi».

Mirjalol Ne'matov - Guli lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00