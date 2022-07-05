Miras Xo'jabaev - Saginaman
|Ijrochi:
|Miras Xo'jabaev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 759
|Hajmi:
|4.41 MB
|Davomiyligi:
|04:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-07-2022
Qo'shiq haqida
«Saginaman» qo'shig'ini Miras Xo'jabaev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:31, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 5-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 759 marta tinglangan.
Miras Xo'jabaev - Saginaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.