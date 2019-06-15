Minor Lightdream - Migrant
|Ijrochi:
|Minor Lightdream
|Janr:
|Rep
|Yuklab olindi:
|2 497
|Hajmi:
|4.45 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-06-2019
Qo'shiq haqida
«Migrant» — Minor Lightdream ijrosidagi qo'shiq. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 15-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 497 marta tinglangan.
Minor Lightdream - Migrant qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.