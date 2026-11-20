Mavluda Asalxo'jayeva - Ko’zlarimga boq
|Ijrochi:
|Mavluda Asalxo'jayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.48 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ko’zlarimga boq» — Mavluda Asalxo'jayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Mavluda Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami», «Yig’layverma Yurak», «Ketding». Bu Mavluda Asalxo'jayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mavluda Asalxo'jayeva - Ko’zlarimga boq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.