Mashhurbek - Sinfdosh qiz
|Ijrochi:
|Mashhurbek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 185
|Hajmi:
|4.02 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
Mashhurbekning «Sinfdosh qiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 185 marta tinglangan. Mashhurbek ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Hali hayot Oldinda», «Kuz kelib qoldi», «Dali-dali».
Mashhurbek - Sinfdosh qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.