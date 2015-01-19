Mashhura Ergasheva - Bir yigit
|Ijrochi:
|Mashhura Ergasheva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|204
|Hajmi:
|8.22 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-01-2015
Qo'shiq haqida
«Bir yigit» — Mashhura Ergasheva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 204 marta tinglangan — bu Mashhura Ergashevaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Mashhura Ergasheva ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Rashk», «Janon qizlar», «Aylana».
Mashhura Ergasheva - Bir yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.