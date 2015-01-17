Mashhura Ergasheva - Bek yigit
|Ijrochi:
|Mashhura Ergasheva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|166
|Hajmi:
|7.61 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2015
Qo'shiq haqida
«Bek yigit» qo'shig'ini Mashhura Ergasheva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 166 marta tinglangan. Mashhura Ergasheva ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bir yigit», «Rashk», «Janon qizlar».
Mashhura Ergasheva - Bek yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.