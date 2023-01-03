Malika Ravshanova - Yigit qasam ichmaydi
|Ijrochi:
|Malika Ravshanova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|253
|Hajmi:
|11.81 MB
|Davomiyligi:
|05:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-01-2023
Qo'shiq haqida
«Yigit qasam ichmaydi» qo'shig'ini Malika Ravshanova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:08, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 3-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 253 marta tinglangan. Malika Ravshanova ijrosida saytda jami 24 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bu mening onam», «Aka», «Yurak».
Malika Ravshanova - Yigit qasam ichmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.