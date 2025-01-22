Majid Razavi - Mesle To
|Ijrochi:
|Majid Razavi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 863
|Hajmi:
|6.85 MB
|Davomiyligi:
|02:55
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-01-2025
Qo'shiq haqida
«Mesle To» — Majid Razavi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 22-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 863 marta tinglangan — bu Majid Razavining saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Majid Razavi - Mesle To qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.