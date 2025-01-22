Majid Razavi - Mesle To

Majid Razavi — Mesle To
Ijrochi: Majid Razavi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 863
Hajmi: 6.85 MB
Davomiyligi: 02:55
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-01-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mesle To» — Majid Razavi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 22-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 863 marta tinglangan — bu Majid Razavining saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Majid Razavi - Mesle To qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00