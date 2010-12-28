Lola - Gde ti (где ты)
|Ijrochi:
|Lola
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|165
|Hajmi:
|8.84 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-12-2010
Qo'shiq haqida
«Gde ti (где ты)» — Lola ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 165 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».
Lola - Gde ti (где ты) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.