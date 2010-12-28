Lola - Gde ti (где ты)

Lola — Gde ti (где ты)
Ijrochi: Lola
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 165
Hajmi: 8.84 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gde ti (где ты)» — Lola ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 165 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».

Lola - Gde ti (где ты) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00