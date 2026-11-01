Kaniza - Yalola
|Ijrochi:
|Kaniza
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.08 MB
|Davomiyligi:
|02:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yalola» qo'shig'ini Kaniza ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Kaniza ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bir bora», «Да ладно», «Malina». Bu Kanizaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Kaniza - Yalola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.