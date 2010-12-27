Kamoliddin Mirsoliyev - Yor o'n sakkiz yoshingda
|Ijrochi:
|Kamoliddin Mirsoliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|550
|Hajmi:
|7.83 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2010
Qo'shiq haqida
Kamoliddin Mirsoliyevning «Yor o'n sakkiz yoshingda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 550 marta tinglangan — bu Kamoliddin Mirsoliyevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Kamoliddin Mirsoliyev ijrosida saytda jami 24 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kelnoyijon», «Moviy moviy», «Moviy ko'z».
Kamoliddin Mirsoliyev - Yor o'n sakkiz yoshingda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.