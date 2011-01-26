Kamoliddin Mirsoliyev - Sho'x yigit
|Ijrochi:
|Kamoliddin Mirsoliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|200
|Hajmi:
|7.38 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-01-2011
Qo'shiq haqida
Kamoliddin Mirsoliyevning «Sho'x yigit» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 200 marta tinglangan. Kamoliddin Mirsoliyev ijrosida saytda jami 24 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor o'n sakkiz yoshingda», «Kelnoyijon», «Moviy moviy».
Kamoliddin Mirsoliyev - Sho'x yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.