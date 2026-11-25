J.R.B - Criminal
|Ijrochi:
|J.R.B
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.72 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2026
Qo'shiq haqida
«Criminal» — J.R.B ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-noyabrda qo'shilgan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’nglim olding (Remix)», «One moment», «Necha bora ketarding (Remix)». Bu J.R.Bning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
J.R.B - Criminal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.