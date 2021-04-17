Jo'rabek - Yana gullar

Jo'rabek — Yana gullar
Ijrochi: Jo'rabek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 189
Hajmi: 10.01 MB
Davomiyligi: 04:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-04-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yana gullar» — Jo'rabek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 17-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».

Jo'rabek - Yana gullar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00