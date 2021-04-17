Jo'rabek - Yana gullar
|Ijrochi:
|Jo'rabek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|189
|Hajmi:
|10.01 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-04-2021
Qo'shiq haqida
«Yana gullar» — Jo'rabek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 17-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».
Jo'rabek - Yana gullar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.