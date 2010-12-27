Jo'rabek - Sog'inch

Jo'rabek — Sog'inch
Ijrochi: Jo'rabek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 192
Hajmi: 11.15 MB
Davomiyligi: 04:50
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Jo'rabekning «Sog'inch» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:50, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 192 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».

Jo'rabek - Sog'inch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00