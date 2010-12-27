Jo'rabek - Sog'inch
|Ijrochi:
|Jo'rabek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|192
|Hajmi:
|11.15 MB
|Davomiyligi:
|04:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2010
Qo'shiq haqida
Jo'rabekning «Sog'inch» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:50, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 192 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».
Jo'rabek - Sog'inch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.