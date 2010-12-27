Jo'rabek - Jonim alvido

Jo'rabek — Jonim alvido
Ijrochi: Jo'rabek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 298
Hajmi: 9.43 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jonim alvido» qo'shig'ini Jo'rabek ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 298 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».

Jo'rabek - Jonim alvido qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00