Jo'rabek - Bahor tushlari
|Ijrochi:
|Jo'rabek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|196
|Hajmi:
|7.86 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-09-2013
Qo'shiq haqida
Jo'rabekning «Bahor tushlari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 13-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 196 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».
Jo'rabek - Bahor tushlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.