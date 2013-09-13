Jo'rabek - Bahor tushlari

Jo'rabek — Bahor tushlari
Ijrochi: Jo'rabek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 196
Hajmi: 7.86 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-09-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

Jo'rabekning «Bahor tushlari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 13-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 196 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».

Jo'rabek - Bahor tushlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00