Jor Mkoyan, Mash Elbakyan - ARI ARI
|Ijrochilar:
|Jor Mkoyan, Mash Elbakyan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|6.56 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-05-2026
Qo'shiq haqida
«ARI ARI» — Jor Mkoyan va Mash Elbakyan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.
Jor Mkoyan, Mash Elbakyan - ARI ARI qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.