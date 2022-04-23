Javohir Ermatov - Aka-uka

Javohir Ermatov — Aka-uka
Ijrochi: Javohir Ermatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 480
Hajmi: 4.23 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-04-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aka-uka» qo'shig'ini Javohir Ermatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 480 marta tinglangan — bu Javohir Ermatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Javohir Ermatov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yur sevgilim».

Javohir Ermatov - Aka-uka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00