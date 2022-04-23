Javohir Ermatov - Aka-uka
|Ijrochi:
|Javohir Ermatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 480
|Hajmi:
|4.23 MB
|Davomiyligi:
|04:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-04-2022
Qo'shiq haqida
«Aka-uka» qo'shig'ini Javohir Ermatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 480 marta tinglangan — bu Javohir Ermatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Javohir Ermatov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yur sevgilim».
Javohir Ermatov - Aka-uka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.