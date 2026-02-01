Javlonbek Xatamov - Jim turib yengaman
|Ijrochi:
|Javlonbek Xatamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7
|Hajmi:
|6.01 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-02-2026
Qo'shiq haqida
«Jim turib yengaman» qo'shig'ini Javlonbek Xatamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 marta tinglangan. Javlonbek Xatamov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onajon». Bu Javlonbek Xatamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Javlonbek Xatamov - Jim turib yengaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.