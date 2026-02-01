Javlonbek Xatamov - Jim turib yengaman

Javlonbek Xatamov — Jim turib yengaman
Ijrochi: Javlonbek Xatamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7
Hajmi: 6.01 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-02-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jim turib yengaman» qo'shig'ini Javlonbek Xatamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 marta tinglangan. Javlonbek Xatamov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onajon». Bu Javlonbek Xatamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Javlonbek Xatamov - Jim turib yengaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00