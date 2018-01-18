Jasurbek Jabborov - Yur
|Ijrochi:
|Jasurbek Jabborov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|639
|Hajmi:
|3.86 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yur» — Jasurbek Jabborov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 639 marta tinglangan. Jasurbek Jabborov ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Shahnozalar», «Kelasanmi (feat. Jasurbek Jabborov)».
Jasurbek Jabborov - Yur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.