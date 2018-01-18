Jasurbek Jabborov - Yur

Jasurbek Jabborov — Yur
Ijrochi: Jasurbek Jabborov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 639
Hajmi: 3.86 MB
Davomiyligi: 03:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yur» — Jasurbek Jabborov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 639 marta tinglangan. Jasurbek Jabborov ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Shahnozalar», «Kelasanmi (feat. Jasurbek Jabborov)».

Jasurbek Jabborov - Yur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00