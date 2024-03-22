Feruza Egamova - Janze mande

Feruza Egamova — Janze mande
Ijrochi: Feruza Egamova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 410
Hajmi: 8.88 MB
Davomiyligi: 03:51
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-03-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Janze mande» — Feruza Egamova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 410 marta tinglangan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».

Feruza Egamova - Janze mande qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00