Feruza Egamova - Janze mande
|Ijrochi:
|Feruza Egamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|410
|Hajmi:
|8.88 MB
|Davomiyligi:
|03:51
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-03-2024
Qo'shiq haqida
«Janze mande» — Feruza Egamova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 410 marta tinglangan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».
Feruza Egamova - Janze mande qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.