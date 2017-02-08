Janob Rasul - Xo'shray
|Ijrochi:
|Janob Rasul
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|417
|Hajmi:
|8.37 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-02-2017
Qo'shiq haqida
Janob Rasulning «Xo'shray» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 8-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 417 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».
Janob Rasul - Xo'shray qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.