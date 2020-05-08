Janob Rasul - Jollimo (Remix)

Janob Rasul — Jollimo (Remix)
Ijrochi: Janob Rasul
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 431
Hajmi: 7.51 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-05-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Janob Rasulning «Jollimo (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 8-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 431 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».

Janob Rasul - Jollimo (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00