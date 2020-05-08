Janob Rasul - Jollimo (Remix)
|Ijrochi:
|Janob Rasul
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|431
|Hajmi:
|7.51 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-05-2020
Qo'shiq haqida
Janob Rasulning «Jollimo (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 8-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 431 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».
Janob Rasul - Jollimo (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.