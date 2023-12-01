Janob Rasul - Dada

Janob Rasul — Dada
Ijrochi: Janob Rasul
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 773
Hajmi: 1.17 MB
Davomiyligi: 00:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-12-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Janob Rasulning «Dada» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:29, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 773 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».

Janob Rasul - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00