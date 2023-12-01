Janob Rasul - Dada
|Ijrochi:
|Janob Rasul
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 773
|Hajmi:
|1.17 MB
|Davomiyligi:
|00:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-12-2023
Qo'shiq haqida
Janob Rasulning «Dada» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:29, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 773 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».
Janob Rasul - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.