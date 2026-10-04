Jamshid Sultanov - Yoshlik zo'r ediya

Jamshid Sultanov — Yoshlik zo'r ediya
Ijrochi: Jamshid Sultanov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.79 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yoshlik zo'r ediya» — Jamshid Sultanov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Jamshid Sultanov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onashim», «Mehribonim Onashim», «Harf Nazan Nazan». Bu Jamshid Sultanovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jamshid Sultanov - Yoshlik zo'r ediya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00