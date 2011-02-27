Elmurod Mirzayev - Qanday ediya

Elmurod Mirzayev — Qanday ediya
Ijrochi: Elmurod Mirzayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 239
Hajmi: 8.93 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-02-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qanday ediya» — Elmurod Mirzayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 239 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».

Elmurod Mirzayev - Qanday ediya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00