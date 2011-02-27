Elmurod Mirzayev - Qanday ediya
|Ijrochi:
|Elmurod Mirzayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|239
|Hajmi:
|8.93 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-02-2011
Qo'shiq haqida
«Qanday ediya» — Elmurod Mirzayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 239 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».
Elmurod Mirzayev - Qanday ediya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.