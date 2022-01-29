Jaloliddin Ahmadaliyev - Sorasang sorab qoy ha joningdan

Jaloliddin Ahmadaliyev — Sorasang sorab qoy ha joningdan
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 81 630
Hajmi: 2.15 MB
Davomiyligi: 02:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sorasang sorab qoy ha joningdan» qo'shig'ini Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:41, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 81 630 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».

Jaloliddin Ahmadaliyev - Sorasang sorab qoy ha joningdan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00