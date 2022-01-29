Jaloliddin Ahmadaliyev - Sorasang sorab qoy ha joningdan
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|81 630
|Hajmi:
|2.15 MB
|Davomiyligi:
|02:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-01-2022
Qo'shiq haqida
«Sorasang sorab qoy ha joningdan» qo'shig'ini Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:41, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 81 630 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».
Jaloliddin Ahmadaliyev - Sorasang sorab qoy ha joningdan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.