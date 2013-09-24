Jahongir Otajonov - Ko'ngil
|Ijrochi:
|Jahongir Otajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|146
|Hajmi:
|11.00 MB
|Davomiyligi:
|04:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-09-2013
Qo'shiq haqida
«Ko'ngil» qo'shig'ini Jahongir Otajonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:46, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 24-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 146 marta tinglangan. Jahongir Otajonov ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bom Bom», «Malla Mallamu», «Jingalamo».
Jahongir Otajonov - Ko'ngil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.